Coğrafi işaret sayımız 16 oldu

Haber: Ceylan Beykoz

Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilimiz yöresel ürün ve değerlerini koruyarak ekonomiye kazandırma amacıyla 2016 yılında başlattığı coğrafi işaret seferberliği kapsamında başvurusu yapılan ürünler sırayla tescil edilmeye devam ediyor. Son olarak, Göynük ilçemizin yöresel kültürel ürünlerinden olan Uğut Tatlısı ve Bolu’da yetişen özel bir fındık türümüz olan Bolu Dağ Fındığı da Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde TSO adına tescil edildi. TSO’nun sahip olduğu coğrafi işaret sayısı 9’a yükselirken, İlimizin toplam coğrafi işaretli ürün sayısı da 16’ya ulaştı.

“COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ ÜRÜN SAYISI DA 16 OLDU”

TSO Başkanı Türker Ateş, yaptığı açıklamada İlimizin coğrafi işaretlerine TSO olarak iki ürün daha eklemekten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti. TSO Başkanı Ateş, “Coğrafi işaretler ile ilgili dört yıldan bu yana devam eden yoğun çalışmalarımızın sonuçlarını sırayla alıyoruz. Geçtiğimiz hafta Göynük ilçemizin önemli yöresel tatlarından olan Uğut Tatlısı’nın tescilini aldıktan sonra, bu hafta da özellikle Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Fatih Metin Bey’in de üzerinde önemle durduğu, Bolu’muzda yetişen özel bir fındık türü olan Bolu Dağ Fındığı’nın tescilini Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tamamladık. Odamızın tescilli ürün sayısı 9’a yükseldi. İlimizin toplam coğrafi işaret tescilli ürün sayısı da 16 oldu. İlan süreci devam eden, başvurusu yapılan ve inceleme aşamasında olan daha birçok ürünümüz bulunuyor. Bolu olarak coğrafi işaretler konusunda ilçelerimizle birlikte Türkiye’nin örnek illerden birisi olma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte hem ürünlerimizin standardını koruma, hem de üretimini yaygınlaştırarak yerelde ekonomiye katkılarını artırma konusuna yoğunlaşacağız. Bu ürünler, yalnızca başvuru sahibi kurumların değil, Bolu’muzun ürünleridir. Tüm Boluluların ortak yöresel değerleridir. Dolayısıyla herkesten ve ilgili STK’lardan ürünlerimize sahip çıkma konusunda aynı duyarlılığı sergilemelerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

