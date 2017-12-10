Haber: Aysun Beykoz

Seminerde Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) yetkilileri tarafından, Yöresel ürün nedir? Coğrafi işaret nedir? Coğrafi işaretleme nasıl yapılır? Bolu’nun olası coğrafi ürünleri nelerdir? gibi konular işlendi. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen seminere Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü, Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, YÜCİTA yetkilileri, İlçe Belediye Başkanları, BTSO yetkilileri ve Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen ve yöresel ürünler ve coğrafi işaretler ile ilgili araştırma yapan üreticiler katıldı. Seminere katılmadan önce BTSO fuaye alanında ilçe belediyelerinin ve özel iştiraklerin açtığı stantları gezen Vali BARUŞ, burada Bolu’nun ilçelerinde yer alan yöresel ürünleri inceleyerek, ürünler hakkında bilgiler aldı. Stantların gezilmesinin ardından ise seminere geçildi. Yemek kültürü araştırmacısı ve yazarı Nilhan ARAS'ın yönetimindeki Son oturumda ise Bolu'daki coğrafi işaret başvuruları sunuldu. Bolu Belediye Meclis Üyesi Ayşe Betül Sağlık ve Belediye APK Sorumlusu Burcu Şimşek tarafından Bolu Kızılcık tarhanası, karavukonsantresi, dağ çileği reçeli ve kozalak reçeli coğrafi işaret başvuru süreçleri ile ilgili bilgiler verildi. Seminerde kurumumuzdan Ziraat Mühendisi Ayşe Ekdioğlu tarafından da Bolu Bağışçılar Vakfı’nında ortağı olduğu “Coğrafi İşaret ve Markalaşma Yolunda Bolu Civril Ayşe Fasulyesi Projesi” çalışması hakkında sunum yapıldı. Bolu Civril Ayşe Fasulyesi Projesinde bir yıl boyunca yapılan çalışmalar; fasulye ekimleri, teknik geziler, proje ile ilgili yapılan eğitim çalışmaları, tarla günleri, arazi, laboratuvar çalışmaları ve coğrafi işaretle ile ilgili bilgiler yapılan görsel sunumda anlatıldı. Sunu da en çok dikkati çeken ise Bolu Civril Ayşe Fasulyesinin verimi oldu. Kuru fasulye parselinden 512kg/da, taze fasulye parselinden ise 1075 kg/da yeşil ve yarı kuru (iç fasulye) ve buna ilaveten dekardan 175 kg/da kuru fasulye elde edilmesi dikkatleri üzerine çekti.

“PATATESİ DIŞLAMAYACAĞIZ PATATESE DE MUHTAÇ OLMAYACAĞIZ”

Konu hakkında açıklamada bulunan İl Müdürü Fahri Tetik; “Dekardan yüksek verim çalışmaları kapsamında alternatif ürün arayışlarında başarılı bir sezon geçiriyoruz. Bu kapsamda ekimi yapılan Civril Ayşe Fasulyesi sıra dışı verimi ile üreticilerin akabinde de bizlerin yüzünü güldürmüştür. Çalışmalar neticesinde Coğrafi İşaret alınarak pazar değerinin artmasının yanında Civril Ayşe Fasulyesi denildiğinde Bolu’nun akla gelecek olması artı bir değer olacaktır. Benzeri çalışmalarımız yeni yılda da devam edecek olup her zaman dediğimiz gibi patatesi dışlamayacağız patatese de muhtaç olmayacağız” dedi. Sunum sonunda Bolu Civril Ayşe Fasulyesi Projesinde yer alan kadınlar çiftçilerle birlikte Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.