"Coğrafi işaretli" Kıbrıscık pirinci toprakla buluştu

Haber: Aysun Beykoz

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde ata tohumu kullanılarak geleneksel yöntemlerle yetiştirilen Kıbrıscık pirincinin tarladan sofraya uzanan yolculuğu başladı. Diğer pirinç türlerine göre daha küçük olmasına rağmen lezzeti dolayısıyla talep gören coğrafi işaretli Kıbrıscık pirinci, ilçede 400 dekar sulak arazide toprakla buluştu. Kent merkezine 70 kilometre uzaklıkta bulunan ve arazi yapısı nedeniyle tarıma çok elverişli olmayan ilçede, Türkiye'nin en kaliteli pirinçlerinden biri üretiliyor.

YILDA 150-160 TON VERİM ELDE EDİLİYOR

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Cuma Deresi ve Dereci Köprüsü mevkilerini içine alan Çeltikdere Vadisi'nde köy sakinlerinin geleneksel yöntemlerle ekimini yaptığı Kıbrıscık pirincinden yılda 150-160 tonluk verim elde ediliyor. İlçede yaşayan 50 ailenin ata tohumu kullanarak ürettiği ve kilogramı 25-35 liradan satılan pirinç, yoğun talep görüyor.

"YETİŞTİRDİĞİMİZ PİRİNCİN TOHUMU 200-300 YILDIR KULLANILIYOR"

Pirinç üreticisi Süleyman Bahadır, yeni sezon için pirinç ekimine başladıklarını söyledi. Yetiştirdikleri pirincin tohumunun hiç değişmeden 200-300 yıldır kullanıldığını aktaran Bahadır, ilçede pirinç ekimini genellikle Çatbükü, Toroman, Dutdibi, Gökkaya, Çeltikderesi, Mondu ve Deveci mevkilerinde yaptıklarını ifade etti. Bahadır, ekim işlemini geleneksel yöntemlerle gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Babamızdan, dedemizden nasıl gördüysek pirincimizi o şekilde ekiyoruz. Suyu salıp tarlayı bulandırdıktan sonra suyun içine tohum atıyoruz." dedi.

İlçede çeltik ekimine müsait 1000 dönümlük arazi bulunduğunu ancak ekimin daha az alanda yapıldığını belirten Bahadır, "İlçemizde yaklaşık 50 aile bu pirincin üretimini yapıyor. Yapanlar da çok kaliteli bir pirinç üretiyor." diye konuştu.