Çok anlamı bir ziyaret

Haber: Erdal Tanrıverdi

Polis Eşleri Derneği Bolu Şube Başkanı Özlem Aksoy’un girişimleriyle Bolu’da ikamet eden şehit aileleri, Ankara’da Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı’nda açılan, Polislik mesleğinin başlangıcından günümüze kadar olan gelişimini gösteren, şehitlerimizin ve gazilerimizin adının yaşatıldığı, Polis Müzesi’ne ziyaret düzenledi.

Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Ayşegül Özcan’ın da eşlik ettiği ziyaretin ardından, Anıtkabir’e geçildi. Anıtkabir Komutanlığı tarafından karşılanarak eşlik edilen şehit ailelerimize, ziyaretin sonunda sertifika verildi. Bolu Polis Eşleri Derneği Şube Başkanız Aksoy ve şehit aileleri, Bolu’dan getirdikleri Türk Bayrağı’nı Anıtkabir merdivenlerinde açarak hatıra fotoğrafı çektirdiler.