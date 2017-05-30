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30 Mayıs 2017 Salı
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    • Çok çarpıcı iddialar

    Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Bolu’daki "mütevelli heyet oluşumu, dershane, yurt, pansiyon ve okulları kapsayan eğitim yapılanması ile ışık evlerine" yönelik soruşturması kapsamında hazırladığı iddianame, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

    30 Mayıs 2017 Salı 15:27
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    Çok çarpıcı iddialar

    Haber; Aysun Beykoz

    Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Bolu'daki "çatı yapılanması"na yönelik 145 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütünü yönetme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, örgütün Polat AŞ üzerinden ilde birçok alanda yürüttüğü faaliyetlere ilişkin dikkat çekici bilgiler yer aldı. Özel olarak hazırlanan Bolu Belediyesi Nikah Salonunda 3 Temmuz'da görülmeye başlanacak davanın sanıkları için "silahlı terör örgütünü yönetme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

    İddianamede, FETÖ/PDY örgütünün birçok ilde olduğu gibi Bolu'da da "faaliyetlerini legal olarak sergiledikleri algısını yaratmak" adına şirket, dernek, eğitim kurumları şeklindeki oluşumları kullandığı belirtilerek, bu anlamda örgütün temel taşının kayyum atanan Polat Eğitim Basın Yayın Gıda Turizm Ticaret AŞ olduğu ve ildeki koordinasyonunu bu şirket üzerinden sağlandığı ifade edildi. Şirketin 2004'ten günümüze kadarki ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile örgütle irtibatlı faaliyetler içerisinde yer alan kişilerin soruşturma kapsamında tespit edildiği bildirilen iddianamede, özellikle 2014 döneminden sonra şirketin sürekli pay devirleri ile sermaye azaltımı ve hisse devirleri yapılmak suretiyle küçültülme ve tasfiye sürecine sokulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

    "Son dönemde ise şirkette daha önce sigortalı çalışan kişilerin ortak olarak gösterilmeye başlanıldığı görülüyor. Görünürde ticari şirket olan Polat AŞ'nin, FETÖ/PDY'nin bütün faaliyetlerinde ana merkez olarak kullanıldığı, finans sağlama, örgüte adam devşirme ve istihdam etme, yeni faaliyet sahaları oluşturma, örgütün stratejisi doğrultusunda yapılacak çalışmalarda karar alma süreçlerinin tamamının bu şirket etrafında gerçekleştiği gibi örgütün il imamı olarak atadığı kişilerin de burada genel müdür-yönetim kurulu başkanı gösterilerek il içerisinde de özellikli statüyle göreve başlamaları sağlanmış."

    Bolu'ya 2006 yılından bu yana 4 "il imamı" atandığı bilgisine yer verilen iddianamede, "Bu anlamda 2006-2010'da il imamı olarak görev yapan ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemleri sürdürülen A.Ş'nin, 2010-2013'te il imamı olarak görev yapan ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemleri sürdürülen A.P.Ö. ile 2013-2015'te il imamı olarak görev yapan ve Başsavcılığımızca işlemleri sürdürülen C.K'nın, Polat AŞ'de üst düzey görevde bulundukları belirlendi" denildi.

    İddianamede ayrıca TEM otoyolunun Bolu Dağı mevkisinde bulunan bir alışveriş merkezinin, FETÖ/PDY'nin etkinlik ve faaliyetleri kapsamında önemli yerinin bulunduğu vurgulanarak, tıpkı Polat AŞ'de olduğu gibi kayyum atanan "Bolu Dağı AŞ", "Bolu Tuna" ve "Bolu Lema" şirketlerinin alışveriş merkezi ile bağlantılarının tespit edildiği, çok sayıda şüphelinin bu şirketlerde hissedar oldukları, örgüt ile irtibatlı kişi ve şirketlerin bu çerçevede ticari hayata dahil edildiği, bir yandan da örgüt üyelerine istihdam imkanının yaratıldığı savunuldu.

    Çok sayıda FETÖ şüphelisinin irtibatlı şirketlerde SGK kaydının bulunduğunun belirlendiği anlatılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

    "Bu alışveriş merkezindeki iş yerlerinin kiralanması gibi işlerde dahi örgüt ile irtibat ve iltisaka önem verildiği, bir kısım şüphelilerinin iş yerlerini örgüt ile olan bağlantılarını kullanarak kiraladıkları, bir kısmının da alışveriş merkezi ve şirketlerdeki işçi pozisyonlarını bu yolla sağladıkları, şirkette büyük hissedarlar konumundaki firari sanıklar Adnan Daylan ve Ömer Baday'ın başrolü üstlendiği ve organizasyonda aktif rol aldıkları belirlendi."

    İddianamede, Polat AŞ'ye ait binada 28 Temmuz 2016 ve 9 Eylül 2016'da yapılan aramalarda çatı katında gizlenmiş bölümde çok sayıda dernek ve yurtlara ait belgelerin ele geçirildiği bilgisine yer verilerek, eğitim, sağlık, din, sosyal, spor, ticaret, sanayi, inşaat alalarında 10'dan fazla derneğin, üye devşirme ile faaliyetlerin sergilenmesinde araç olarak kullanıldığı ve bu derneklere üye birçok kişide "ByLock" tespit edildiği aktarıldı.

    Polat AŞ'nin yöneticisi Adnan Daylan'ın, örgüt içinde "il imamı" ile eşdeğer görev aldığı ve özellikle finans işlerini organize eden kişi konumunda bulunduğu öne sürülen iddianamede, "il imamları"ndan bağımsız ama onlarla hareket ederek mütevelli heyetini yöneten Daylan'ın, örgütün legal görünümlü şirketlerini ve işlerini takip eden yöneticisi olduğu anlatıldı.

    İddianamede, örgütün mütevelli heyetinin birçoğunun da Polat AŞ ve bağlı kurumlarında ortaklıklarının bulunduğunun belirlendiği ve "il imamları"ndan sonra gelen ve en önemli olan birimin "büyük bölge sorumluları" olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

    "Bolu dört bölgeye ayrılmış. Doğrudan il imamına bağlı olarak çalışan büyük bölge sorumlularının neredeyse tamamının Polat AŞ'de sigortalı gösterilerek ilimizde bulunmaları ve faaliyetlerini sergilemeleri 'iş gereği' gösterilmeye çalışılmış. Bu kişilerin altlarında 'küçük bölge sorumluları' olarak bilinen üyeler bulunuyor. Küçük bölge sorumluları da Polat AŞ'de çalışıyor gösterilmiş. Büyük bölge sorumluları ile eş konumda olan ve ilimize bağlı ilçelerdeki yapılanmadan sorumlu şüphelilerin de bulunduğu belirlendi."

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Cumhuriyet, Başsavcılığının, FETÖnün, Bolu’daki

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