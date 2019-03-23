Çok güzel bir etkinlik

EMİNE Mehmet Baysal Lisesi (EMBAL) öğrencileri, 'Down Sendromu Farkındalık Günü' kapsamında özel öğrencilerle bir araya gelip, dans ederek onlara moral verdi.

EMBAL'de eğitim gören 30 öğrenci, Müdür Yardımcısı Tuğba Ulusoy Ercan ve resim öğretmeni Seçil Serin ile birlikte, Bolu Kent Konseyi Özel Biryeler Meclisi tarafından hazırlanan 'Üretimde Ben de Varım' projesi kapsamında Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursa katılan özel öğrencilerle bir araya geldi. Liseliler, parmak boyalarla ellerini bastıkları 'Tıpkı sizin gibiyiz' yazılı afiş ile ziyaret ettikleri öğrencilerle birlikte oldu, vakit geçirdi. Liseliler, özel öğrencilerle dans edip onlara moral verdi. EMBAL halk oyunları ekibi de özel öğrenciler için gösteri sundu.

Tuğba Ulusoy Ercan, 'Down Sendromu Farkındalık Günü' kapsamında özel öğrencilerle bir araya geldiklerini belirterek, "Mümkün olduğunca çok öğrencimizin özel gereksinimli öğrenciyle tanışmasını, kaynaşmasını sağlıyoruz, farkındalık oluşturuyoruz. 30 öğrencimiz ile ziyaret ettik. Biz akademik başarıdan önce çocuklara etrafına duyarlı olmayı, insanlara faydalı olmayı, o ortamı yaşatarak öğrenmelerini sağlıyoruz. Toplumun hassas noktaları özel bireyler, yaşlılar, şehitlerimiz ve aileleri için güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. Bu tür etkinlikler ile bizim çocuklarımız da toplumda özel gereksinimli bireylere karşı daha duyarlı oluyorlar." dedi.