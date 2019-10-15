Çok güzel bir ödev

Haber: C. Kutay AYKAN

Öğrencilerin Barış Pınarı Harekatından haberlerinin olmadığını belirten İl Müdürü Tepe, velilerden bu konuda destek istedi.

‘BU ÖDEV BÜYÜK ÖNEME SAHİP’

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe yaptığı paylaşımda; “Tüm velilere özel çağrımdır; Ülkemizin güney sınırında yürütülen kahramanlık destanını, Ülkemizin resmî kanalı olan TRT HABER’den canlı olarak her gün çocuklarımızın takip etmesini ÖDEV olarak veriyorum. Bu ödev bu zamana kadar verilen ödevlerden çok daha büyük bir öneme sahip. Bugün tarih yapan kahraman ordumuzun, yarın tarihini yazacak olan gençlerimizin bu ana şahit olmasını ve bu gururu yaşamasını arzu ediyorum. Neden diyeceksiniz? Bir çok öğrencimizin Harekat ile ilgili fikrini sorduğumda maalesef birçoğunun haberinin bile olmadığını dolayısıyla fikrinin olmadığını üzülerek öğrendim. Salt haber ile yetinmeyerek velilerimizin de onlara bu konuda rehberlik etmesi son derece önemli” ifadelerini kullandı.