Çok güzel bir uygulama

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, sokak satıcılarıyla mücadeleye vatandaş gözetimini ve katkısını sağlamak amacıyla UYUMA (Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu) Projesine başlandı.

Vatandaşların uyuşturucu kullanım ve satışı ile ilgili kolluk görevlilerine doğrudan, en hızlı şekilde ve tek tuşla bildirmelerini sağlamayı amaçlayan UYUMA uygulaması, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, IOS ve ANDROID işletim sistemine ait tüm akıllı telefonlara Google Play Store ve Apple Store sanal mağazalarından ücretsiz indirilebiliyor. Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlar, kişisel bilgilerini sisteme kaydettikten sonra uygulamayı kullanmaya başlayabiliyorlar.

Açıklamada, "Sokakta gördüğü uyuşturucu kullanımı ve satışını kolluk görevlisine bildirmek isteyen vatandaşlarımız, mobil cihazının konum bilgisini açık hale getirip uygulamadaki butona basarak açılan ekrana ihbarın içeriğini ve istenirse fotoğraf ekleyerek ihbarda bulunabilmektedir. Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletilmekte ve ihbar edilen olaya anında müdahale edilmektedir. İhbarcının kimliği kesinlikle gizli tutulmaktadır." denildi.