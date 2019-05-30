Çok güzel bir uygulama

Haber: C. Kutay AYKAN

Ramazan Bayramı öncesi Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlükleri ile Bahçelievler Polis Merkezinde görev yapan birimler Yumrukaya, TIR Parkı ile Karacasu Yolu üzerinde özellikle yabancı plakalı araçlar, sürücüler ve yolcular öncesi uygulama gerçekleştirdi.

Bolulu vatandaşların can ve mal güvenliğinin ön plana alındığı uygulamada, araçla seyahat eden vatandaşların tek tek kimlik kontrolleri yapılırken, araçların bagajları da didik arandı. Trafik açısından da emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2019, 16:19