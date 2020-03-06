Çok güzel hareketler bunlar

Özel Haber: C. Kutay Aykan

Ailesinin gönderdiği harçlıklarla kıt kanaat geçimini sağlamaya çalışan diğer taraftan da eğitimi sürdüren üniversite öğrencisi Hasan Uysal, kaldığı yurttan dışarıya çıkarak okuluna gitmek isterken, yol üzerinde bulunan bir simitçiden 2 poğaça, bir simit birde meyve suyu alarak sabah kahvaltısı yapmaya çalıştı. Genç öğrenci tam bir lokma poğaça yerken bir anda yanında sokak köpeği olan kurt köpeği yanına yanaşarak, önce sevgi gösterilerinde bulundu.

Sokak köpeğinin aç olduğunu fark eden duyarlı genç öğrenci, bir lokma poğaçasından verdi. Köpeğin gideceğini tahmin eden öğrenci Uysal, yanılmıştı. Çünkü sokak köpeği kurt köpeği çok ama çok açtı ve kendisine bir lokma veren öğrencinin peşini hiç mi hiç bırakmadı. Üzerine atladı, bacaklarına sarıldı. Yaklaşık bir kilometre boyunca aç sokak köpeğiyle yürüyen genç öğrenci kendi yemedi ama poşetindeki 2 poğaça ile bir simidi kurt köpeğine verdi.

İlk başlarda çok korktuğunu belirten üniversite öğrencisi Hasan Uysal, “Açlığın ne olduğunu iyi bilirim. Sabah kahvaltısı aldığımda bir lokma yedim yanıma bu kurt köpeği geldi. Tasması olmadığı için önce çok kortum. Sonra bana yönelik sevimli hareketlerde bulunup yiyecek ister gibi hareketlerde bulundu. Bir kilometre boyunca parça parça vererek sabah kahvaltımı ona ikram ettim. Sürekli olarak üstüme atlayıp bir lokma yiyecek istiyordu. Kahvaltımı paylaşmaktan daha doğrusu ona ikram etmekten dolayı çok mutluyum” dedi. Karnı doyan kurt cinsi olan sokak köpeği, karnı doymasına rağmen, genç öğrenci ile birlikte yürümeye devam etti etti etti yaptığı güzel hareketlerle memnuniyetini adeta dile getirdi.