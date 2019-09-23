Çok güzel hareketler bunlar

Haber: Esra Perçin

Bolu Belediyesi tarafından belediye binasının yan kısmında bulunan tünel girişinin hemen üstüne, katlı otoparkın duvarına yapılan kalpaklı Atatürk Portresi vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kalpaklı portresi ile başlayan bu çalışma ile Bolu Belediyesi şehri renklendirmeye ve güzelleştirmeye devam ediyor.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’in öncülüğünde gerçekleştirilen proje Bolu Belediyesi Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde görev yapan resim öğretmeni Filiz Demirtaş gözetiminde Bolulu 5 üniversite öğrencisi tarafından gönüllü olarak yapılıyor. Şehrin dört bir yanına bu tarz portrelerin yapılacağını ifade eden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir “Bu proje ile şehrimizi daha da güzelleştirmek ve renklendirmek istiyoruz. İlk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresi ile başladık. Ardından şehrimizin İzzet Babası İzzet Baysal’ın portresi ile Ahmet Baysal’ın portreleri de yapılacak. Alt geçitlerde ve şehrin dört bir yanında Bolu’ya ait resimlerle bu proje devam edecek” dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2019, 13:52