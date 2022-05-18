Çok konuşulacak seçim anketi!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Siyaset sahnesi son dönemde oldukça gergin. Kaftancıoğlu kararının ardından hükümete sert sözlerle yüklenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, son paylaşımını Arapça yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açmıştı. SONAR'ın seçim anketinde birbirinden ilginç sonuçlar yer aldı.! Buna göre hem Ekrem İmamoğlu hem Mansur Yavaş hem de Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun önünde yer aldı.

SON SEÇİM ANKETİNDE ÜMİT ÖZDAĞ VE TANJU ÖZCAN SÜRPRİZİ!

SONAR'ın son seçim anketinde 'Yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?' sorusu soruldu. Ankete katılanların %34.8'i Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verirken %13.9'u Mansur Yavaş ismini verdi.

İŞTE ANKET SONUÇLARI;

Recep Tayyip Erdoğan: %34.8

Mansur Yavaş: %13.9

Ekrem İmamoğlu: %11.1

Meral Akşener: %7.1

Selahattin Demirtaş: %4.2

Kemal Kılıçdaroğlu: %3.5

Devlet Bahçeli: %2.5

Muharrem İnce: %2.4

Ali Babacan: %1.7

Fatih Erbakan: %1.6

Mustafa Sarıgül: %1.3

Ümit Özdağ: %1.1

Tanju Özcan: %1.1