Haber: Semih Baykal

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Kadir Bektaş, maç hakkında şunları söyledi; “zor bir karşılaşma olacağını maçtan önce söylemiştim. Gerçekten beklediğimden daha da zor geçti. Açıkçası ilk yarı çok baskılı golü arayan bir Boluspor vardı. Biz buna karşılık veremedik. Ancak ikinci yarı kendi futbolumuzu sahaya yansıtmaya çalıştık. Daha diri bir orta saha ile oynamaya başladık. Pas geçişlerini daha rahat yaptık. İkinci yarı oyun üstünlüğü bizdeydi ve nitekim golü de bulduk. Boluspor’u tebrik ediyorum. Çok güzel bir karşılaşma oldu. Ama biz çok önemli bir deplasmandan 3 puan aldık. Boluspor’a başarılar diliyorum” dedi.