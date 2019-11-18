Çok şükür boş çıktı

Haber: C. Kutay AYKAN

Olay sabah 10.50 sıralarında meydana geldi. M.K.’nin mesaiye gelmediğini öğrenen arkadaşları Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak Başkalyoncu Apartmanına gelerek defalarca kapıyı çaldı. Ne var ki hiçbir cevap alamayan M.K.’nin arkadaşları hayatından endişe duyarak hemen polisi arayarak yardım istediler.

Olay yerine merdivenli itfaiye, 112 Sağlık, asayiş ve Bahçelievler Polis merkezinden ekipler sevk edildi. Hemen harekete geçen ekiplerin bir kısmı M.K.’nin oturduğu dairenin kapısından, bir polis ile itfaiye eri de Türk bayrağı asılı balkondan eve girmek için seferber oldu.

Heyecanlı bekleyiş sürerken en mutlu ve en güzel haber itfaiyecilerden geldi. Uzman Çavuş evde yoktu ve bu sabah izne ayrıldığı öğrenildi. M.K.’nin mesai arkadaşları da mutlu şekilde görevlerinin başına geri döndüler.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2019, 12:23