Çok şükür sonunda açılıyor



Haber:N.Halid Altundal

Diş hastaneleri ne zaman açılacak sorusu vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu olmaya devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan diş hastanelerinin ne zaman açılacağı en fazla merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyordu. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci kapsamında şehirler arası seyahat yasakları kaldırılmış, kafeler, restoranlar açılmış ve Hastaneler bu süreçte hasta kabulüne devam etmeye başlamıştı. Diş tedavisi yarım kalan veya dişi ağrıyan vatandaşlar diş hastaneleri ne zaman açılacak sorusuna yanıt aramaya devam ediyordu. Vatandaşı sevindiren tarih İl Sağlık Müdürlüğünden geldi.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada, “Bolu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz korona ile mücadeleye uygun olarak 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle halkımıza hizmet vermeye devam edecektir” denildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020, 12:06