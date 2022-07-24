Çok tatlı bir açılış

Ekler pastasına alışılmadık bir boyut kazandıran Ekleristan, Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de yaygınlaşmaya devam ediyor. 2 yıl önce Bursa’da kurulan ve Türkiye genelinde hızla yayılan Ekleristan’ın Bolu’daki ikinci şubesi, Feride Meral ve Haldun Bayındır ortaklığında, Kılıçarslan Mahallesi, 155. Sokak’ta misafirlerini ağırlamaya başladı.

AÇILIŞI ANNELER YAPTI

Yoğun bir katılım gerçekleşen Ekleristan Kalıcı Konutlar’ın açılışında, açılış kurdelesi genç girişimciler Haldun Bayındır ve Feride Meral’in anneleri tarafından kesildi.

HİKAYEMİZ EKLERİSTAN’I TATMAMIZLA BAŞLADI

Enerjik atmosferi, kolay ulaşımı, temiz, güler yüzlü, titiz ve tecrübeli ekibiyle ilk misafirlerini ağırlayan Ekleristan Kalıcı Konutları Şubesi işletme ortaklarından Feride Meral “hikâyemiz, Ekleristan’da ekler tatmamız ile başladı. Çok beğendik ve bunu Bolu’ya kazandırmak istedik. Eşim Bolulu, ben de Bolu geliniyim. Ortağım Haldun Bayındır ile 30 yıllık dostluğumuzu burada birleştirmek istedik” ifadelerini kullandı.

EKLERİN 26 HALİ

Ekler severlerin aradığı tüm ekler çeşitlerinin bulunduğu Ekleristan Kalıcı Konutlar Şubesi’nde, Antep Fıstıklı, Limonlu, Çilekli, Türk Kahveli, Fındıklı, Hindistan Cevizli, Karamelli, Frambuazlı, Bitter Çikolatalı, Muzlu, Vanilyalı, Ballı, Kuru Meyveli, Kivili, Ananaslı, Beyaz çikolatalı ve Klasik olmak üzere toplam 26 çeşit ekler ve daha fazlası raflarda sizi bekliyor.

Ekler çeşidinin dönemsel olarak 28 çeşide kadar çıkabildiğinin altını çizen Feride Meral, “müşterilerimiz her türlü kahve ve çayı ikram edebileceğimiz bir ortam yarattık. Umarım işletmemizin ömrü uzun olur. En kısa sürede paket servisimiz de olacak” dedi.

TÜRKİYE’NİN 265. BOLU’NUN 2. ŞUBESİ

İşletmenin ortaklarından Haldun Bayındır, “Ortağım ve eşi ile uzun yıllardır bir dostluğumuz var. Bir başka şehirde ekleri deneyimledik. Türkiye’de 265. Şube olarak hizmete başladık. İnşallah güzel bir şekilde devam ederiz” dedi.

Bolu Ekleristan Kalıcı Konutlar, 10.00 – 22.00 saatleri arasında misafirlere tatlı anlar yaşatacak.