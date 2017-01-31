Haber: Aysun Beykoz

Türkiye'nin yeni nüfusunda 1 milyonluk artış gözlenirken, büyükşehir olma çalışmalarının da sonuçları belli oldu. Bolu Belediyesi'nin büyük uğraşlarla başlattığı büyükşehir olma kampanyası olumsuz sonuçlanarak umutların başka bahara kalmasına neden oldu. Yeni nüfus sayılarının açıklanması ile beraber ilimizde nüfusun yoğun uğraşlara rağmen üç yüz bini geçmediği gözlendi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ilimizin nüfusu 2 yüz 99 bin 8 yüz 96 olduğu öğrenildi. Bu sayı ile Bolu büyükşehir barajını 104 kişi kaçırdı. Yaklaşık 3 ay önce başlayan çalışmalarda ilk olarak üniversitede okuyan öğrencilerin ikametgahlarını Bolu'ya aldırması istenmişti. Hemen ardından ise Alaaddin Yılmaz'ın bizzat kendisinin muhtarlarla konuşup büyükşehir olmanın avantajlarını anlatmış ve 300 bin nüfusa ulaşılmasını istemişti.

En son Bolu Belediyesi Meclis toplantısında büyükşehir olma arzusunu dile getiren Başkan Yılmaz'ın yeni nüfusun açıklaması ile beraber umutları başka bahara kaldı.

TÜİK YANILTTI

Türkiye İstatistik Kurumu, Bolu Belediyesi'nin büyükşehir çalışmalarını başlatmasından kısa bir süre sonra nüfusun 300 bin barajını geçtiğini belirten bir basın açıklamasında yapmış ve ilimizin nüfusunun 302 bin 706 olarak kayıtlara geçtiğini belirtmişti.2 Ocak’ta yapılan bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.