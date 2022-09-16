Çok üzülürüz haberiniz olsun…

Her yıl binlerce kişiyi misafir eden Abant Milli Parkı, bakımsızlıktan dolayı tam anlamıyla doğal güzelliğini yitirmeye mahkûm edildi. Tabiatı koruma, düzenlenmesi, geliştirilmesi, tanıtılması ilgili işleri yürütme görevini üstlenen Bolu DKMP’nin yetki alanındaki Abant Milli Parkı, çevresinde bulunan sazlıklar, sazlık diplerindeki çöp birikintileri nedeniyle kötü bir görüntü ve önlenebilir bir çevre kirliliği oluşturuyor. Göl çevresinin bakımsız kalması nedeniyle kendi haline bırakılan sazlıklar gölün görünümünü kısıtladığı gibi, gelen ziyaretçilerin yürüyüş alanlarını da işgal etmiş durumda.

Öte yandan göl çevresindeki çöp kutularının yetersiz olması, Abant Milli Parkı’nın çöplüğe dönüşmesine zemin hazırlıyor. Bunların üstüne Abant Gölü’ne özgü bir balık türü olan Abant Alası’nın (Salmo Abanticus) yanına farklı balık türleri salınarak mevcut balık popülasyonunun arttırılmaya çalışılması, Abant’a özgü balıkları tehlike altına sokuyor. Abant Gölü’nün harika güzelliğine gölge düşüren sazlıkların bir an önce önlenmesi konusunda vatandaşlar, yetkililere “Abant Gölü’nü görmeye geldik, Sazlık Gölü ile karşılaştık. İnternetten fotoğraflarına bakarak hayran kaldığımız Abant Gölü’nün kartpostallardaki haline gelmesi için yetkililer bir an önce görevinin başına gelmeli” çağrısında bulundu.