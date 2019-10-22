Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Fatih Kavak son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilçeye Gençlik Merkezi’nin yakında açılacağını bildirdi.

“ÇOK YAKINDA GENÇLERİMİZİN HİZMETİNE SUNULACAK”

Başkan Fatih Kavak yaptığı paylaşımda konuyla ilgili olarak, “31 Mart Yerel Seçimleri öncesi ilçemize ‘Gençlik Merkezi Yapılması’ ile ilgili vermiş olduğumuz seçim vaadimizi gerçekleştiriyoruz. Seben Belediyesi çok amaçlı salonu üst katında yer alacak olan gençlik merkezimizde Bolu Gençlik Merkezi Müdürümüz İlhan Şimşekle incelemeler yaparak fikir alışverişinde bulunduk. Fitness salonu, kütüphane, aktivite alanlarıyla çok yakında gençlerimizin hizmetine sunulacak. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.