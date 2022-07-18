Çöken Projede Bolu Belediye’sini Suçladı: Uyarıları Dikkate Almadılar Biz De Devam Ettik!

Bolu Belediyesi tarafından Bolu Otogarı’nın yakınında yapımına devam edilen Yöresel Ürünler Pazarı inşaatında, 13 Mayıs tarihinde döşeme betonu dökülürken, kalıpların dayanmaması nedeniyle çökme meydana gelmişti.

Yöresel Ürünler Pazarı’nın yüklenici ihalesini alan Yetkin Tasarım Mim. Müh. Tur. İnş. Taah. Mak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasının sahibi DEVA Partisi Bolu İl Başkanı Gürkan Yetkin olayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

1 AY SONRA BELEDİYEYE BİLDİRDİM

2021 yılında Bolu Belediyesi’nin Yöresel Ürünler Pazarı ihalesini 9 milyon 477 bin lira bedelle aldığını belirten Gürkan Yetkin, ihaleyi aldıktan sonra pazar yeri projesini incelediğini, projede önemli hataların bulunduğunu ve bu hataların derhal düzeltilmesi gerektiğini Bolu Belediyesi’ne dilekçe ile bildirdiğini belirtti.

Tüm uyarılarına rağmen Bolu Belediyesi’nin konu ile ilgili çalışma yapmadığını belirten Yetkin, yaşanılan çökmenin kendi yaptığı işten dolayı olmadığını, hatta çökme öncesi bir faciayı engellediklerini belirterek “Bolu Belediyesi’nin kendisini zarara uğratmak istediğini” açıkladı.

PROJEDE AKSAKLIKLAR VARDI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın projeye önem verdiğini belirten Yetkin, “Bolu için önemli bir projeydi. Biz de projenin farklı olmasından kaynaklı olarak bu eserde bir imzamız olsun istedik. Fakat projede bazı noktalarda aksilikler vardı. Teknik adam olduğumuz için önceden tespit ettiğimiz hataların bildirimini iyi niyetimizle sözlü olarak yaptık”

PROJE YOLA TAŞIYORDU

“Ardından yazılı dilekçe ile aksaklıkları bildirdik. Uygulamaya başladık. İlk önce binanın aplikasyonuna başladığımız esnada şunu fark ettik. Bina yani proje yola taşıyordu. Bu durum için meclis kararı alınarak bina yaklaşık olarak üç buçuk dört metre geriye alındı. Böylelikle yola çıkmasını engellemiş olduk.”

PROJE İÇİN ACELE EDİLMİŞ

Bolu Belediyesi’nin projeyi ihaleyle bir firmaya yaptırdığını belirten Yetkin, “proje için biraz acele edilmiş. Bazı detaylar atlanılmıştı. Tabii bu bize zaman kaybına sebebiyet verdi. Çünkü meclis kararının alınması, arkasına askı süresinin de olması. Biz bunları önemsemedik ama bu süreç içerisinde biliyorsunuz aynı anda bizim kontrolümüz dışında fiyat artışları da başlamıştı. Biz tabii acele etmeye başladıkça işler daha da ters gitmeye başladı.”

UYARILARI DİKKATE ALMADILAR

BİZ DE DEVAM ETTİK

“İlk başta belirttiğim gibi, projede sıkıntılı bir noktalar olduğunu söylemiştim. Bununla ilgili olarak da uyarı mahiyetinde ve sorumluluk almayacağımıza dair bir dilekçe yazdık. Fakat idare ihale kanunundan doğan sebeplerden ötürü bunu dikkate almadı. Bunu ihaleden önce bildirecektiniz açıklamasında bulundular. Biz uyarımızı yaptık. Elimizden geleni yaptık ve inşaata devam ettik.”

BETON ZEMİNDEN SESLER GELMEYE BAŞLADI

“Üst zemin betonunu atınca, sesler gelmeye başladı. Çalışanlar beni aradılar ve hemen inşaata geldim. 10 santimlik bir beton atıldıktan hemen sonra sistem alarm vermeye yani iki kolonun olduğu yerden ses gelmeye başlayınca bütün personeli çektik.”

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

“Arkasından beş dakika sonra iki kolon zımbalama etkisiyle, bir ay önce dökülmüş olan döşemeyi delerek çökme meydana geldi. Şayet işçiler çalışırken çökme olsaydı büyük bir felaket yaşanırdı. Tabii bu olay sonrasında Bolu Belediyesi’ne, çökmenin teknik problemden kaynaklandığını, imalat hatası olmadığını anlatmaya çalıştık. Baktık olmadı. Çökmeyi, bilirkişi raporuyla desteklemek için Bolu'da Hukuk Mahkemesi'ne başvurduk. Üç teknik personel mahkemece görevlendirildi.”

BİNA KULLANIMA AÇILDIĞINDA DA YAŞANILABİLİRDİ

“Ekipler gerekli incelemeleri yaptılar ve bir rapor sundular. Raporun belli kısımlarında eksiklikler vardı. Bununla ilgili olaraktan tekrar ek rapor talebinde de bulunduk ama en önemli kısmı o gün bu olayın zımbalamadan kaynaklanan, zımbalama etkisi dediğimiz etkiden kaynaklandığını tespit raporunda da işlenmiş oldu. Bu konu hakkında Bolu Belediyesi'ni de bilgilendirdik. Hatta tespit günü Bolu Belediyesi'ndeki kontrol mühendislerimiz ve belediyenin avukatı da hazır bulundu. Şimdi bu olay yaşandı. Bu bina kullanılmaya başlandığında da yaşanabilirdi.”

“Bu problemin irdelenmesi gerektiği bilirkişi raporunda da açık ve net bir şekilde yazıyor. Teknik üniversitece projenin özel bir proje olduğu, teknik üniversitede projenin bir incelenmesi gerektiğini bilirkişiler raporunu belirttiler. Bunun üzerine biz de belediyemize dilekçe yazdık. Bilirkişi raporunu gösterdik.”

PROJE ODTÜ’YE GÖNDERİLSİN

“Yöresel Ürünler Pazarı’nın projesinin Orta Doğu Teknik Üniversitesine gönderilmesi teklifinde bulundum ve masraflarını da ben karşılayayım dedim. Burada proje incelensin. Varsa aksaklık yönleri ve bunları nasıl giderebileceğimiz bunların ortaya çıksın. Projesi sağlıklı yürüsün dedik. Fakat maalesef olumlu bir cevap alamadık. Ben sürenin durdurulmasına hani bu işleri anlamında durdurulmasını talep etmiştim. Bu da uygun görülmedi.”

HUKUK YOLLARINI ARAYACAĞIM

“Sanırım Bolu Belediyesi bu işi fesihe götürmek isteyecek. Tabii biz de buna karşılık hukuki haklarımızı korumak anlamında mahkeme yolunu tercih edeceğiz. Bu işten dolayı şu anda 6 milyon lira zararım var. Çöken yeri kesmem gerekiyor. Hani nereden itibaren keseyim? Cevap alamıyorum.”

BOLU BELEDİYESİ’NDEN CEVAP ALAMIYORUM

“Aynı projeye mi devam edeyim? Cevap alamıyorum. Kesinlikle bu projenin teknik üniversite tarafından incelenmesi gerekir. Onun direktifleri doğrultusunda bu binanın projenin devam etmesi lazım. Burada en ufak bir insana herhangi bir şekilde bir zarar gelirse vicdanen bunun hesabını nasıl vereceğiz?”

ÖYLE KİRLİ BİLGİLER VERİLDİ Kİ

“Bolu'daki birçok kişiye öyle kirli bilgiler verildi ki şunu da belirtmek istiyorum. Bu projenin betonarme projesi bana ait değil. Ben yapmadım. Ankara'dan bir mühendise yaptırtmışlar. Herkes benim projem olduğunu zannediyor. Hayır. Ben sadece yükleniciyim. Yani o projeyi uygulamakla sorumluyum.”

BAŞKA SORUMLULUĞUM YOK

“Burada başka bir sorumluluğum yok. En son verdiğim dilekçeyi nasıl cevap verecekler bilmiyorum. Hani biz üst kurula gidelim. Burada bile anlaşamıyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığına gidelim. Hani bunu bir üst hakem kurulunda bunu tartışalım. Israrla benden bu hasarlı kısmı kaldırmamı istiyorlar. Ben de diyorum ki burası şu anda delil teşkil ediyor. Sadece o değil meydana gelen hasar tabii rahatsız ediyor.”

“Şimdi mutlaka kendi teknik adamları da kendisine bilgi vermişlerdir. Yani burada bir sıkıntı var. Onlar da görüyorlar sonuç itibariyle. Biraz mühendislik eğitimi almış bir kişi buradaki problemin ne olduğunu bilir. Eğer fesih edebilirlerse çünkü ben kaldırmayacağımı söyledim şu anda. Bu delil teşkil ediyor. Çok çirkin bir görüntü. Kabul ediyorum. Bir an önce bundan kurtulmak lazım. Ancak bu şekil ilerlemesi sağlıklı değil. “

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022, 11:40