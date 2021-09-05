Çokşirin Bolu ASKF Başkanlığı için aday oldu

Haber: Aysun Beykoz

Cahit Çokşirin yaptığı açıklamada “Sevgili spor dostları, değerli delegeler ve kıymetli basın mensubu kardeşlerim, Amatör sporun gönül dostları öncelikle hepinizi selamlıyorum. BOLU ASKF 'NİN kuruluşundan bugüne kadar sporcu, teknik adam, yönetici ve çalışanı olarak yaşamımın 48 yılı bu güzel camianın içinde sizlerle birlikte anılar biriktirerek geçirdim Bu süreç de kâh rakip olduk, kâh ayni takımın fertleri olarak spor yaptık, İyi ki varsınız. Şunu buradan önemle belirtmek istiyorum ki bu gün itibariyle sizlerin karşısına yeni bir misyonla çıkmak için buradayım. Bizler ekip olarak yeni bir yola çıkmanın heyecanındayız ve geçmişte nasıl bir aradaysak siz yine bizimle olacaksınız ve bizlerde sizlerle birlikte yol alacağız.

Bu güne kadar bu yolda hizmet veren büyüklerimiz, arkadaşlarımız oldu. Bu değerli insanlar Bolumuza çok güzellikler kazandırdılar. Bu bağlamda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizlerde bu kervana katılmak için kendimize bir misyon yükleyerek şimdiye kadar yapılanların üzerine bir tuğla daha koymak amacıyla yola çıkıp sizlerle güç birliği oluşturarak ilimize yeni kulüpler, yeni sporcular, yeni tesisler kazandırmak hedefinde ve azmindeyiz.

11 Eylül’de yapılacak olan seçimlerde delegelerin oylarına talip olduğunu aktaran Cahit Çokşirin, şahsım olarak; ülkemizin yarısından fazlasını spor organizasyonları sayesinde gördüm. Bu süreç içinde şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Bolumuz bu konuda hem fiziki, hem de spor tesisleri bakımından çok güzel ve olanaklı bir şehir. Bu güzellikleri, bu olanakları daha ileriye taşımak hedefiyle elimizden gelenin en iyisini fazlasıyla yapmak için öncelikle sizler, sonrasında yönetim kurulu arkadaşlarımla yola çıkarken desteklerinize talip olduğumu belirtir hepinize saygılarımı sunarım. Bu güzel şehir her şeyin en iyisine layıktır, şüpheniz olmasın ki öyle de olacaktır” diye konuştu.

TÜFAD ve ASKF’de yıllardır üyesiniz neden bu kadar gecikmeli aday oldunuz?

Cahit Çokşirin verdiği cevapta” Bolu’da birçok alanda görev aldığını bu alanlarda başarılı işler çıkarttığını belirten Çokşirin sözlerini şöyle noktaladı;“Benim hayatımın büyük kısmı bu camiaların içinde geçti. Çok fazla branş ayırmadan tamamen kafamda yıllardır beri olan şeydir. Ne kadar çocuğumuzu spora başlatmak. Tabandan geniş kitlelere yaymak için varsa o hizmetleri yapmaya çalıştık. Hep bütün yapılanmalarda yönlendirici gibi oldum arkadaşlarıma destek verdim. Bizden önceki kardeşlerimize destek verdik. Bugünde sağ olsun yine bu işin içinde olan kardeşlerimiz bizi layık gördüler. Olman gerekiyor dediler. Bolu’da konumum itibariyle profesyonel kulüpte de görev aldım. Teknik olarak görev almasam bile Boluspor’a da uzun yıllar hizmet ettim. En son tesisler sorumluluğu da orada da bir yaşamımız geçti. O zaman bir yoğunluğum vardı. Şimdi biraz daha serbest kaldım. Daha fazla hizmet verebilmeyi düşündüm. Aynı anda 2-3 işi dağıtmak istemedim. Bugünde ASKF’nin 1986 yılında kuruluşundan beri o zaman sporda yapıyordum. 3-5 tane kulüple başladı. Tekrar bununda genişlemesini düşündük. TÜFAD’ın da kurucusuyum. ASKF’de biraz daha kulüp bazında böyle bir hizmet verebilirim diye düşündüm. Sağ olsunlar düşünen kulüp bazında arkadaşlarımız var, yönetici arkadaşlarımız var. Hayırlısıyla çıktık. Takdir eden arkadaşlar destek veren arkadaşlar olursa bizde Bolu’ya biraz daha güzelleştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.