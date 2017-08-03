Haber: Aysun Beykoz

Ziyarete Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, Bolu Romanlar Sosyo Kültürel Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Umur Can ve Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Bolu Romanlar Sosyo Kültürel Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin Kocaeli Roman Dernekleri Federasyonu’na bağlı olduğunu belirten Konfederasyon Başkanı Ahmet Çokyaşar, Vali Baruş’a Federasyon çalışmaları hakkında bilgiler verirken Dernek Başkanı Umur Can da dernek çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Baruş, Federasyon Başkanı Çokyaşar ile Dernek Başkanı Can’a çalışmalarında başarılar diledi.