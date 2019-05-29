Çolak’ın yargılaması devam ediyor

Haber: Aysun Beykoz

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Düzce Sanayici ve İş Adamları Derneği iddianamesinde hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında firari olan İsmail Çolak, Ocak ayında Türkiye’ye dönerek teslim olmuştu. Türkiye’ye dönüşü sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan İsmail Çolak’ın Düzce 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Çolak mahkemede yaptığı savunmasında, “Biz Düzce'ye Trabzon'dan 50 yıl önce geldik. 50 yıllık emeğimle iş yeri kurdum ve isim yaptım. İsmimi büyütmeye çalışırken, bunlarla birlikte anılması, beni üzüyor” dedi.

Çolak savunmasında ayrıca FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen’in 1994’te Bolu Dağında bulunan lokantasına gelip yemek yemesinin ardından lokantasının örgüte bağlı kişilerce mesken tutulduğunu iddia ederek şunları söyledi: “Fethullah Gülen'in ziyareti sonrası iş yerimi mesken tuttular. Ben bunlardan kurtulmaya çalıştım. Benim örgütle bağlantım yok. Beraatimi istiyorum.”

Mahkeme heyeti, savunmasının ardından Çolak hakkında ilimiz Bolu’da da devam eden davalardaki dosya örneklerinin kopyasının istenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.