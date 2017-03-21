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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ı, Valilik binası önünde Vali Aydın Baruş, Vali Yardımcıları Mustafa Kemal Keskin, Hakkı Logoğlu, Mustafa Özsoy, Ahmet Atılkan, Ünal Coşkun, İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel veİl Jandarma Komutanı İsmail Güzel karşıladı.

Valilik ziyaretinde ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzalayan Orgeneral Çolak, daha sonra beraberindekiler ile birlikte Vali Baruş’un makamına geçti.

Ziyarette Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Çolak’a 4. Kolordu Komutanı ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Mehmet Faruk Şencan ile Bolu Garnizon Komutanı Piyade Albay Muammer Alper eşlik etti.



