Haber: Semih Baykal

Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 17 Haziran 1994 tarihinde Paris’te kabul edildi ve 50 ülkenin onayını aldıktan sonra 26 Aralık 1996 gününde yürürlüğe girerek 17 Haziran günü Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü olarak ilan edildi. Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü kutlamaları kapsamında vatandaşlarımızın çölleşme ve erozyona karşı dikkatini çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 17 Haziran Pazar günü Gölcül Gölü Tabiat Parkında 2 bin adet ve 18 Haziran Pazartesi günü Kardelen meydanında 2 bin adet olmak üzere toplam 4 bin adet fidan ücretsiz olarak dağıtıldı. Fidan dağıtım etkinliğine bizzat katılan Bölge Müdürü Hasan Keskin Ramazan Bayramının son gününe rastlayan Dünya Çölleşme ile Mücadele Gününde Ülkenin dört bir yanından tatillerini Gölcük Gölü Tabiat Parkında geçirmeye gelen vatandaşlarımızın ve Bolu halkının, dağıtılan fidanlara oldukça ilgi gösterdiğini belirtti. Çölleşme ve Erozyonla mücadele için, genciyle, yaşlısıyla her yaş grubundan insanın fidan dikimi ve ağaçlandırmaya özen göstermesi gerektiğini vurgulayan Bölge Müdürü Hasan Keskin, halkın fidan dağıtımına göstermiş olduğu ilgiden memnun kaldığını sözlerine ekledi.