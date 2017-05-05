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05 Mayıs 2017 Cuma
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    • Çom, el sağlığında neler yapılması gerektiğini anlattı

    Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Seraceddin Çom, 5 Mayıs Dünya El Sağlığı Günü nedeni ile açıklamada bulunarak el sağlığı ve temizliğinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

    05 Mayıs 2017 Cuma 03:57
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    Çom, el sağlığında neler yapılması gerektiğini anlattı

    Haber: Aysun BEYKOZ

    Çom, Dünya El Sağlığı Günü nedeni ile yaptığı açıklamada ilk olarak çocuklara yönelik açıklamalarda bulundu. Çom, “Sağlık Bakanlığı tarafından toplumun doğru ve etkin el yıkama yönteminin önemi konusunda bilgilendirilmesi amacıyla, çeşitli çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda, halka ve sağlık personeline yönelik geniş kapsamlı bir kampanya hazırlığı başlamıştır. Söz konusu kampanyada başta hastane çalışanları olmak üzere, toplu beslenme sistemlerinde çalışanlar, okul öncesi ve okul çağı çocukları hedef kitle olarak seçilmiştir.Ellerimiz gün boyunca kirlenir. Bazı bakteriler, gözenek, çizik, çatlak, kir ve kıllara sıkıca yapışmış vaziyette bulunurlar ve yağ ve ter salgıları özellikle toz ve kirle karışarak bakterilerin gelişmesi için uygun bir ortam oluştururlar. Bu nedenle, gün içerisinde sık sık ellerimizi yıkamalıyız” ifadelerini kullandı.

    “SIVI SABUNLAR TERCİH EDİLMELİ”

    Çom, açıklamasının devamında sıvı sabunların tercih edilmesi gerektiğini söyleyerek ellerin ne zaman yıkanması gerektiğini anlattı. Çom, şu sözleri söyledi “Etkin bir el temizliği, her seferinde doğru yıkama tekniğinin uygulanması ile sağlanabilir. Sadece 30 saniyede uygulanabilecek doğru el yıkama tekniği ile, bulaşıcı ve salgın pek çok hastalığa karşı önlem alınabilir, kişisel ve toplum sağlığının korunmasına önemli bir katkı sağlanabilir.El temizliğinde amaç; kimyasal ve fiziksel zararlıların ve enfeksiyonlara yol açan mikropların uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Eller sadece su ile yıkandığında, görünür kir uzaklaştırılmakta ancak tam bir hijyen sağlanamamaktadır. Bu nedenle, el temizliğinde su ile birlikte sabun kullanılması gerekmektedir. Normal katı el sabunları ve sıvı sabunlar, meydana getirdikleri etkiler bakımından farklı olmamakla birlikte, katı sabunlar bulunduruldukları ortamlardan ve kullanan kişilerin kullanımdan sonra genellikle sabunları temizlemeden yerine koymalarından dolayı, kirlilik kaynağı olabilmektedir. Bu nedenle, özellikle toplu yaşanan yerlerde el temizliğinde sıvı sabunların kullanımı tercih edilmelidir.Aşağıda belirtilen durumlarda, herkesin ellerini en az 10 saniye sabun ve suyla yıkaması gerekmektedir.Yemek hazırlamadan önce,yemek yemeden önce, tuvalete gittikten ve bebek bezi değiştirdikten sonra, çiğ ya da hazır yiyecekleri tutmadan önce ve sonra yıkamalıyız. Halkın sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla oluşturulacak sağlık tedbirleri belirlemede yol gösterici olacak olan bilinçlendirme kampanyasına halkımızın destek vermesi büyük önem taşımaktadır”

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Sağlık, Müdürü, Dr.

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