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12 Ocak 2017 Perşembe
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    • ÇOM’DAN GÖYNÜK’E İADE-İ ZİYARET

    Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Seraceddin Çom, Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan’a iade-i ziyarette bulundu. İl Sağlık Müdürü’nün ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Kemal Kazan, “Yeni İl Sağlık Müdürümüz ile ilçemizin sağlık sorunlarını paylaştık. Sorunların ivedilikle çözüleceğine inanıyoruz” dedi. Ziyaret sonrası İl Müdürü Dr. Seraceddin Çom, yeni hizmete açılan Ziya Sarpkaya Göynük İlçe Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

    12 Ocak 2017 Perşembe 04:14
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    ÇOM’DAN GÖYNÜK’E İADE-İ ZİYARET

    HABER: Esra ÖZTÜRK

    “BİRLİKTE GÜZEL İŞLER BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM”

    İl Genel Meclis Üyesi Mümtaz Altınbaş’ın da eşlik ettiği ziyaret hakkında bilgi veren Kemal Kazan İl Sağlık Müdürü Çom ile Göynük’te yaşanan sağlık sorunlarını hakkında görüş alış verişinde bulunduklarını söyledi. Göynük’te sağlık alanındaki hedeflediklerini de Dr. Seraceddin Çom ile paylaştıklarını kaydeden Başkan Kazan “Sayın İl Müdürümüz gibi çalışan ve değerli bürokratların Bolumuz ve Göynük için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. İl Sağlık Müdürümüzün ziyareti bizi onurlandırdı. İşbirliği içinde Bolu Halkı için sağlık sektöründeki sorunlarımızın çözümü için güzel işler başaracağımıza ve omuz omuza çalışacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

    İl Müdürü Dr. Seraceddin Çom, daha sonra Şehit Ziya Sarpkaya Göynük İlçe Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunarak Başhekim Mehmet Harun Deler’den hastane ve personel hakkında bilgi aldı.

    Eski lojman binasında yapılacak olan 112 acil servis ünitesini de inceleyen Çom, hastanenin ihtiyaçlarının ve eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini vurguladı. Hastanenin ardından Kemal Kazan ile Sağlıklı Yaşam Kulübünü de ziyaret eden Çom, “Göynük halkının hizmetine sunulan böyle kapsamlı ve güzel bir tesis memnuniyet verici. Sayın Başkana sağlık konusunda Göynük’e kazandırdıklarından dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Sağlık, Müdürü, Dr.

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