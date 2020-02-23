Çömlekçiler sallandı

Haber: N. Halid Altundal

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ilimiz Merkez ilçeye bağlı Çömlekçiler köyünde saat 14.46'de deprem meydana geldi. Yerin 8.4 kilometre derinliğinde ve 2.3 büyüklüğünde gerçekleşen deprem halkta kısa süreli paniğe sebep olurken herhangi bir ciddi olumsuzluk ise yaşanmadı.