Çongar güven tazeledi

Haber: BMA

Olağan Genel Kurul, açılış, yoklama ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Olağan genel kurul toplantısı divan kurulunun seçimi, protokol konuşmaları ile devam etti. Kent Konseyi başkanlık seçiminde Mehmet Çongar, oy birliği ile yeniden Başkan seçildi. Kent konseyi yürütme kurulu üye seçiminde; Yunus Özgen, Mutlu Yıldız, Yusuf Renkli, Nazım Gökdaş, Osman Yılmaz ve Hakan Özzeftçi yürütme kuruluna seçilen isimler oldu.

Genel kurula Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, STK temsilcileri, muhtarlar ve kurum amirleri katıldı. Olağan genel kurul sonrası açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; “Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı hayırlı olsun. Genel kurulda yeniden Kent Konseyi Başkanı Seçilen Mehmet Çongar’a ve yürütme kurulu üyelerine başarılı çalışmalar dilerim. Gerede Belediyesi ve Kent Konseyi olarak ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz, Kent Konseyi’nin her türlü fikir ve görüşlerine Belediye olarak açığız” ifadelerine yer verdi.