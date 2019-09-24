Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi tarafından daha öne faaliyete geçirileceği açıklanan Çöp Ambulansları hizmete girdi. Belediye Meydanında düzenlenen programda Çöp Ambulansları Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir tanıttı. Tanıtımda Temizlik İşleri Müdürü Gülden Özaydın ile temizlik işleri personeli de yer aldı.

“TÜRKİYE’DE EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR SİSTEMİ GELİŞTİRDİK”

Göreve gelir gelmez Bolu’nun en önemli sorunlarından bir tanesi olan çöp sorunu ile ilgili konuların sabote edildiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, çöp ambulansı sistemine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bizim ‘Yerden bir kere çöp alan, bir daha yere çöp atmaz’ sloganıyla başlattığımız kampanya amacına ulaştı. Bu kampanyayı başlatırken bir yıl içinde Bolu’nun Türkiye’nin en temiz şehri olacağını Başkanımız söylemişti. Ve bu konuda hareket etmeye başladık. Bugün burada bulunmamızın sebebi, şehrimizde -bilindiği gibi sosyal medyaya da yansıyor- zamansız çıkartılan çöpler var. Nasıl zamansız çıkarılıyor? Akşam bizim temizlik araçlarımız çöpleri topluyor. Fakat sabah o mahallede o konteynerlerin olduğu mahallede birisi taşınıyor. Bu taşınma sebebiyle konteynerler hemen doluyor. Bundan dolayı da bize eleştiriler geliyor. ‘Neden çöpler toplanmıyor?’ gibi eleştiriler geliyordu. Biz de bu konuda çalışmalar yapalım derken, Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir sistemi geliştirdik. Çöp ambulansı adını koyduk. Ambulans adını koymamızın sebebi de aciliyetini belirtmek” diye konuştu.

“GÖRDÜKLERİ ÇÖPLERİ TEMİZLEYECEKLER”

Gün içerisinde zamansız bir şekilde çıkartılan çöpleri hemen oradan toplamak üzere iki aracı çöp ambulansına çevirdiklerini söyleyen Başkan Yardımcısı Özdemir açıklamasında ayrıca, ”Araçlardan bir tanesi hidrolik bir tanesi damperli sistem ile çalışıyor. Şehrin kuzeyinde ve güneyinde gün içinde sabah 6’dan akşam 21’e kadar bu araçlarımız hizmet verecekler. 444 2658’e gelen ihbarları değerlendirecekler. Onun haricinde de hiç durmayacaklar. Yani hem şehrimizin güneyinde hem şehrimizin güneyinde devamlı hizmet verecekler, dolanacaklar, gördükleri çöpleri temizleyecekler. Bu şekilde ‘Türkiye’nin en temiz şehri Bolu olacak’ vaadimizde bulunduğumuz gibi bir sistemi daha hizmete soktuk. Ama tabi bununla da bitmeyecek. Hem kampanyalarımız devam edecek hem de bu ayın sonu itibariyle tekrardan temizlik araç filomuza yeni araçlar katacağız. Sonbahar-kış ayıyla birlikte vaat ettiğimizden daha önce şehrimizi temizleyeceğimizi umuyoruz” ifadelerini kullandı.

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