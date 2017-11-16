Haber: Semih BAYKAL



Olay, İlimiz Mudurnu Belediyesi’ne ait çöp depolama tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şeyhül Ümran yolu üzerinde bulunan ilçe çöplüğünde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Çöplükten dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar olayı İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Mudurnu Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çıkan yangını kısa bir süre içerisinde kontrol altına alıp söndürmeyi başardı. Yangının tekrarlanmaması için iş makinaları ile bölgede soğutma çalışması yapıldı.