Çöp evden cesedi çıktı

Haber: Ceylan Beykoz
Akpınar Mahallesi Şehit Muhtar Caddesi’nde yalnız yaşayan Neziha Kolludemiroğlu’ndan haber alamayan komşuları polise haber verdi. Aylar önce Almanya’dan Bolu’ya gelen ve Gökdemir Apartmanında yaşayan 80 yaşındaki kadının evine polis ekipleri çilingir yardımıyla girdi. Polisler eve girdiklerinde Kolludemiroğlu’nun yerde yatan cansız bedeniyle karşılaştı. Çöpler arasında ölü bulunan Kolludemiroğlu’nun cansız bedeni olay yeri inceleme ekibinin çalışmaları sonrasında devlet hastanesi morguna kaldırıldı.