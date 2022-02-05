Çöp konteyneri satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 770 Litre Sıcak Daldırma Galvaniz Çöp Konteyneri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
770 LİTRE SICAK DALDIRMA GALVANİZ ÇÖP KONTEYNERİ DÜZCE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 770 Litre Sıcak Daldırma Galvaniz Çöp Konteyneri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.