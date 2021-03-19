Çöp konteynerine atılan kediyi Belediye ekipleri kurtardı

Olay, Kılıçarslan Mahallesi’nde bir parkta meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen bir şahsın elindeki yavru kediyi yeraltı çöp konteynerine attığını gören vatandaşlar, durumu Bolu Belediyesi’ne iletti. Sağlık durumu iyi İhbar üzerine Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hızla parka gelerek, kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yavru kedi çöp konteynerinin içinden çıkarıldı. Duyarlı vatandaşların ihbarıyla kurtarılan ve sağlık durumu iyi olan sevimli kedi parktaki belediyeye ait kedi evine yerleştirilerek mama ve su verilirken, belediye ekipleri, kediyi konteynerin içine atan şahsın kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.