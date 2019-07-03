Çöp konteynerleri temizleniyor

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl yeraltı ve yerüstü çöp toplama sistemi kapsamında şehrin hemen hemen tamamına 3 bin adet konteyner yerleştirildi. Söz konusu konteynerlerin kötü koku ve görüntü kirliliği yaratmasının önüne geçilmesi için müdürlüğe bağlı ekipler düzenli temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Büyük özen gösterilerek yapılan çalışmalarda yeraltı ve yerüstü konteynerleri özel vinçli kamyonlarla uzaktan kumanda sistemi ile tek bir kişi tarafından el değmeden boşaltıldıktan sonra, özel yıkama aracı ile iç yıkamaları yapılıyor. Modern donanımı ile konteynerlerin içini ve dışını temizleyen çevre dostu araç, pis suyu kendi haznesinde barındırarak çevreye kötü koku salgılanmasını engelliyor. Konteynerlerin temizliğinde ayrıca, kesinlikle doğaya zarar vermeyen mikrobiyal bakteri önleyici, kir sökücü ve koku giderici temizlik malzemeleri kullanılıyor. Böylece konteynerlerin temizliği yerinde, hızlı, ekonomik ve etkin bir biçimde sağlanırken, görüntü kirliliği, kötü koku, larva ve sinek oluşumunun da önüne geçilmiş oluyor.