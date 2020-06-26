Çöp konteynerleri yenilendi

Haber: BMA

Gerede Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede merkezinde ihtiyaç duyulan bölgelerde çöp konteynerlerini yeniledi. Yerleştirilen çöp konteynerleri geniş hacmi ile çöplerin konteynerlerden taşarak oluşturduğu görüntüyü de engelleyecek. Daha modern olan çöp konteynerleri, ayrıca şehrin estetik yapısına güzel bir görünüm kazandırmanın yanı sıra temizliğine de ayrı bir değer kattı.

“ÇOCUKLARIMIZA DAHA TEMİZ BİR GEREDE BIRAKMAK İÇİN”

çevre temizliğine büyük önem verdiklerini belirten Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, yaptığı açıklamada, “İlçemizin temizliği konusunda gerekli her türlü çalışmayı titizlikle yürüten belediyemiz çevre temizliğine ve ilçemiz estetiğine sahip çıkarak çalışmalarını devam ettirmektedir. Temizliğin yolu kirletmemekten geçer, şehirler temizlenmekle temiz olmaz kirletilmezse temiz kalır. Unutulmamalıdır ki çevreye karşı duyarlı olan her birey, yarının geleceği çocuklarımıza daha temiz bir Gerede bırakmak için çaba sarf eden bireydir. Hemşehrilerimizden istirhamım evden çıkan evsel atıkları akşam 17.00’dan sonra çıkarmalarıdır. Sabahtan çıkartılan çöp akşama kadar özellikle yaz aylarında kötü kokuya sebebiyet vermektedir” dedi.