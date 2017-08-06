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06 Ağustos 2017 Pazar
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    • Cop; “Medeni cesaret örneği”

    Cumhuriyet Halk Partisi 25 ve 26’ıncı dönem Bolu Milletvekili Adayı Doç. Dr. Burak Cop, 2019 yılında yapılması planlanan yerel seçimlerde Belediye Başkanı Adayı olduğunu açıklayan Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, medeni cesaret örneği gösterdiğini söyledi.

    06 Ağustos 2017 Pazar 13:29
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    Cop; “Medeni cesaret örneği”

     Özel Haber: Semih Baykal

    2019 yılında gerçekleşmesi beklenen yerel seçimler öncesinde Bolu Belediye başkanlığına şimdiden aday olduğunu açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın,  adaylığını değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi 25 ve 26’ıncı dönem Bolu Milletvekili Adayı Doç. Dr. Burak Cop; “ Önce yöntemi konuşmak gerekiyor. Yani bir meselenin içeriğinden evvel yöntemi gelir. 2014 yılındaki başkan adayımız ön seçimle belirlenmişti. O dönem üç aday adayı vardı ve Mehtap hanım ciddi bir destekle Belediye Başkan adayı olmuştu. Öncelikle 2019’daki seçimde nasıl bir yöntem izlenecek şuan onu bilemiyoruz. Yani Genel Merkez Türkiye genelinde Belediye Başkan adayını yine ön seçimle mi belirleyecek, yoksa merkez yoklamasından mı yana bir tavır ortaya koyacak.  Eğer ki ön seçim olursa, benim veya başka bir CHP’linin yapacağı yorumların çok bir hükmü olmayacak. Çünkü kararı partinin üyeleri verecek. Fakat Tanju beyin böyle bir niyetinin olması, bunu şimdiden açıklaması ve iddiasını ortaya koyması bir medeni cesaret örneğidir. Siyaset iddia işidir. Dilerim ki herkes eteğindeki taşarı ortaya döker ve eli açık bir şekilde, şeffaflıkla bu işler yürütülürse daha sağlıklı olacaktır” dedi. 

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi, 25, 26’ıncı

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