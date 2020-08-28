Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın istifasının ardından Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliği (BEKAB) Başkanlığı’na seçilen Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Gündem TV’de yayınlanan Sıcak Gündem programında açıklamalarda bulundu. Projelerinin ve ÇED raporunun hazır olduğunu belirterek kısa sürede çöp sorununu çözeceklerini belirten Allar “Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın BEKAB’tan istifa etmesi ile boşalan başkanlık noktasında katılımcıların tamamının oyunu alarak BEKAB’ın yeni başkanı seçildik. Bolu Belediyesinin BEKAB İle olan sorumluluğu şuanda devam ediyor. Tanju Bey kendisi de ifade etti. BEKAB Bolu’nun tüm merkezi ve ilçeleriyle beraber yaklaşık 300 bin nüfusu tamamen ilgilendiren en önemli birliklerden bir tanesidir. Şuanda tabi Bolu Belediyesinin şuandaki mevcut durumda belki çöp ile ilgili sorunu olmamakla beraber ama Bolu’nun tüm ilçelerinin özel idaresi de dahil olmak üzere ciddi derecede çöple alakalı sorunlarımızın olduğunu ifade etmek istiyorum. İnşallah bu konuda üzerimize düşen görevi 2021 yılında mutlaka ve mutlaka hedefimiz milletvekillerimizin desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın desteği ile Sayın Valimizin desteği ile inşallah BEKAB üyelerimizle beraber, belediye başkanlarımızla, il genel meclisi üyelerimizle beraber Bolu’nun ve ilçelerinin çöp sorununu çözeceğiz. Şuanda projeleri hazır ÇED raporları hazırlanmış yaklaşık 230 bin metrekarelik alan üzerinde yani Çaydurt ile Gökçesu arasında bulunan Müstakimler civarında tahsis edilen alanda inşallah çöp problemlerimizi hızlı bir şekilde çözeceğimizi inanıyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2020, 22:25