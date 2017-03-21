Haber Röportaj: Kasım ŞAHİN





16 Nisan’da yapılacak olan referanduma az bir süre kala, gazetemizi ziyaret eden Burak Cop ile birlikte Evet-Hayır oylamasını masaya yatırdık. Kısa sürelide olsa yaptığımız bu önemli röportaj da CHP ’nin önemli isimlerinden Cop, çarpıcı açıklamalarda bulundu.





Kasım Şahin- Referandum sürecine rejim değişikliği tartışmaları damga vuruyor. Siz maddelerin yeterince tartışıldığını düşünüyor musunuz? Sizce en kritik değişiklikler hangileri?





Burak Cop - Değişikliklerin bir kısmı makyaj niteliğinde. Söz gelimi "yargı bağımsızdır" ifadesi "bağımsız ve tarafsızdır" diye değişiyor. Sakıncası var mı, yok. Ama evet çıkarsa Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinden 12'sini, HSYK üyelerinin de yarısını doğrudan Başkan atayacak. Başkan'ın partili olacağını, yürütmenin başı olacağını da hesaba kattığımızda yargı doğrudan yürütmenin emrine girecek. Milletvekili sayısı 600 olacak. Benim açımdan sakıncası yok. Ama 12 Eylül ürünü yüzde 10 barajı yerli yerinde durduğu müddetçe bu değişikliğin de temsilde adalet ilkesine katkı sunmayacağını söylemek zorundayız. Bunlar gibi birkaç makyaj var pakette.





Kasım Şahin - Ama önemli maddeler de tartışılıyor, mesela Başbakanlık makamının ortadan kalkması, yeni seçilecek Başkan'ın kendine sayısı belirsiz yardımcılar atayacak olması, bu yardımcıların TBMM'ye değil yalnızca Başkan'a sorumlu olması, öyle değil mi?





Burak Cop - Evet bunlar kamuoyunda kısmen tartışılıyor. Yardımcılar meselesi önemli tabii. ABD'de seçmen bir başkan adayına oy verirken onun yardımcısının, ki bu tek bir kişidir, kim olduğunu bilerek oy verir. Bizde ki durum ise çok farklı. Karısını yardımcı olarak atayan Azerbaycan Devlet Başkanı'yla hepimiz alay ettik ama Allah korusun evet çıkarsa aynı şeyin bizde de olmasının önü açılıyor. İşin kötüsü önü açılan çok daha tehlikeli şeyler var ve bunlar kamuoyunda tartışılmıyor.





Kasım Şahin - Ne gibi?





Burak Cop - Anayasa mızın 123'üncü maddesi değişecek. "Kamu tüzel kişiliği kanunla veya Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kurulur" şeklinde değişecek. Hali hazırda yalnızca ve yalnızca kanunla kuruluyor. Yapılan bu değişiklikle Türkiye'nin eyaletlere ayrılmasının önü açılıyor. Bakın bu kesin yapılır demiyorum. Böyle bir hedef açıklanmış değil. Ama bunun yolu açılıyor.





Kasım Şahin - Bunu biraz açar mısınız?





Burak Cop - Tabii. Kamu tüzel kişiliği nedir? Örnek vereyim. YÖK, il özel idaresi, Ziraat Bankası, orman bölge müdürlükleri vesaire. Bunlar kamu tüzel kişiliğidir. Aynı zamanda il, ilçe, belde, mahalle, köy, bunlar da kamu tüzel kişiliğidir. Evet çıkarsa Başkan gönlüne göre bunların yenilerini kurup mevcutları kapatabilecek. Bir kararnameye bakar sadece, şunu diyebilir: Ben doğu ve güneydoğudaki şu, şu, şu illeri bir araya getirip bir özerk bölge kuruyorum, adını da şöyle koyuyorum. Şimdi ben bir ad vermeyeyim ama anlayan anlamıştır, hani geçenlerde Atatürk Havaalanı'na bir komşumuzdaki federe devletin bayrağı çekildi ve halk haklı olarak çok büyük tepki gösterdi. İşte öyle bir isim verilebilir mesela, ki bölgede konuşuluyor bunlar.





Kasım Şahin - Nasıl konuşuluyor?





Burak Cop - Bakın Kasım Bey, Bolu'da yapılan evet propagandası ile güneydoğu illerimizde yapılan evet propagandasında aynı şeyler söylenmiyor. Bolu'da sokaktaki vatandaşımız bundan habersiz ama sadece ondan değil, evet oyu için çalışan Bolu'nun AK Partili parti emekçilerinden de gizleniyor bunlar. Partinin üst düzey kadroları ise belki haberdardır, bir şey diyemem. Güneydoğu illerinde "referandumdan sonra eyalet sistemi gelecek" diye propaganda yapılıyor. Barzani'nin Kürdistan Demokrat Partisi'nin Türkiye kolu geçen hafta bir basın toplantısıyla evet'e desteğini açıkladı. 7 Haziran seçimlerinde "Kürdistan için söyleyecek sözümüz var" diye oy isteyen Hüda-Par evet'e desteğini açıkladı. HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana tam bir hafta önce başkanlığa desteğini açıkladı. Kendisi hem Barzani'ye hem de Öcalan'a yakın bir isimdir.





Kasım Şahin - Barzani ile ilişkiler ortada, peki Zana'nın terör örgütünün başı Öcalan'a yakınlığı burada ne anlama geliyor?

Burak Cop - Bu çok ilginç bir mevzu. 4 yıl önce İmralı'da devlet yetkilileri, iktidar temsilcileri, HDP'liler ve İmralı mahkumu arasında pazarlıklar yapılıyordu. 2015'e kadar devam etti bu çözüm süreci denen görüşmeler. İşte 4 yıl önce, Öcalan devlet temsilcilerine "Tayyip Bey'in başkanlığını destekleriz" dedi. Kullandığı ifade bu. Birkaç hafta önce ise HDP Milletvekili S.Süreyya Önder mealen şöyle bir açıklama yaptı: "Öcalan böyle demişti ama onun kastettiği, federe bölgelerin olduğu bir başkanlık sistemiydi. Mevcut pakette bu yok". İşte az önce bahsettiğim 123'üncü madde değişikliği tam da böyle bir sistemin kapısını açıyor. Eğer referandumda seçmene "federal devlet olalım mı?" diye sorarsanız yüzde 90'dan fazla hayır çıkar. Onun yerine yolu biraz uzatıyorlar. "Kararname ile kamu tüzel kişiliği kurulur" diyorlar.





Kasım Şahin - Tanju Özcan bey de geçenlerde bu konuya dikkat çekti diye hatırlıyorum.



