Haber: Kasım ŞAHİN

ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında gerçekleşen mülakatta başarılı bulunan Cop'a doçent cübbesi giydirildi.

Ekim 2015 döneminde doçentliğe başvuran Cop, eser inceleme aşamasının ardından sözlü sınavı da başarıyla tamamlayarak Doç.Dr. unvanını aldı.

Burak Cop 2012'den beri İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Yrd. Doç. olarak görev yapıyor. Cop ayrıca Galatasaray ve Boğaziçi üniversitelerinde de misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. Cop’u doçent olması sebebiyle kutluyoruz.