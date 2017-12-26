Haber: Semih Baykal

Türkiye’de hemen hemen evinde bahçesinde bitki yetiştiren çoğu insan, bunları korumak için suyun yanında toprağına yumurta kabuğu, çay posası, meyve kabuğu, sebze kabuğu gibi birçok şey koyuyor. Ama insanlar bu işlemin ne adını ne işe yaradığını, bitkiye nasıl bir katkı sağladığını tam anlamıyla bilmiyor. İşte insanların yaptığı bu işlemin adı Kompost. Kompost, çeşitli bitkisel ve hayvansal atıkların belirli bir metoda göre çürütülmesi ile elde edilen kompost değerli bir yetiştirme ortamıdır. Kompost, gübre değildir. Gübre toprağa bitkilerin gelişmesi için gerekli besin maddesi kazandırırken kompost, toprağın yapısal düzenini sağlar. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliğinde okuyan Nursema Eker, Feyza Ata, Fatma Can, Zehra Taşko, Dilara Kiras, ve Görkem Bakır’da bu evsel atık diye tabir ettiğimiz maddelerin çöpe gitmemesi ve tekrar doğaya karışması için ‘Çöpe değil doğaya karışsın’ adıyla bir proje başlattı.

İNSANLAR GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNDA DİKKATLİ

Öğrenciler proje kapsamında yaklaşık 50 kişiyle konuyla ilgili röportaj yaptı. Yapılan röportajlarda öğrenciler, geri dönüşüm konusunda insanların dikkat oldukları sonucuna ulaştı. Grubun sadece %20,6’sı geri dönüşüm kutularını kullanmaz iken %79,4’ü geri dönüşüm kutularını kullandıklarını ve hangi maddeleri geri dönüşüm için ayırdıklarını öğrendiler. Öğrenciler, ayrıca bu grubun %89.8’inin kompost kelimesi hakkında bilinçsiz olduğunu ve kelimenin anlamını sorarak ulaştı. Öğrenciler, fakat bireylerin kompost kelimesinin anlamını bilmemelerine rağmen evlerinde bitki yetiştiren %86’lık dilimin bitkilerinde sudan başka maddeleri de kullandığı bulgularına ulaştı. Bitkilerinde %63,8’i su kullandığı söylerken, sudan sonra en çok kullanılan madde %10,3 oranla doğal gübre olduğu sonucuna ulaşıldı. Bunları sırası ile suni gübre ve ilaçlar(%8,6), çay posası(%6,9), yumurta suyu(%5,2), aspirin(%3,4) ve soğan kabuğu(%1,7) olduğunu tespit etti. Son olarak öğrenciler, bireylerin %82,1’i bu kullandıkları maddelerin faydaları hakkında bilinçli olduklarını ve bilinç sahibi olmalarında ise %50 oranla aile büyüklerinin etkili olduğu sonucuna ulaştı.





