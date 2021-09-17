ÇÖPLERDEN SANAT ESERİ !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Bundan yıllar önce Aydın’ın Didim ilçesine tatile gittiğimde altınkum sahilde dolaşırken iki çöp kutusu görmüştüm. İnanın o kutular hayatımda gördüğüm en güzel ve sempatik çöp kutularıydı. “ şimdi Onur hiç sempatik çöp kutusu olur mu? Diyeceksiniz. “ Valla oluyor yani çöp kutusu olsa bile sanat ona dokunduğunda içine çöp attığımız kutular sempatik ve sevimli hale geliyor

Benim gördüğüm kutuları da birbirine aşık iki kişi gibi boyamışlardı. Kutular birbirlerine sarılıp öpüyor gibi duruyordu. Kim yaptı bilmiyorum ama ne yazık ki o kutuları bir kaç senedir göremiyorum. Didim’de o kutuları yapanlar bu yazıları takip ediyorlarsa onlardan ricam o kutuları tekrar yerine koysunlar çünkü bunlar hayatı güzelleştiren insanları gülümseten hoş şeyler.

“Aman Onur alt tarafı içine çöp attığımız çöp kutusu seni duyanda önemli bir şey sanacak diyenler olabilir.” ancak böyle çalışmaları hatta her gün attığınız torbalar dolusu çöpü küçümsemeyin lütfen. Sizin çöp diye attığınız ve önemsemediğiniz şeyler. Sanatın dokunuşuyla tıpkı benim gördüğüm çöp kutuları gibi bir sanat eserine dönüşebilir ve hayatı güzelleştirebilir. Daha da önemlisi bu güzelliği engellenen insanlar ortaya çıkarabilir.

Bakın geçenlerde bu konuyla ilgili bir haber okudum izin verirseniz. Herkese örnek olması amacıyla haberi kısaca paylaşmak istiyorum.

“Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Altındağ Gençlik Merkezi'nde, bölgede oturan dezavantajlı ve engelli gençler için kişisel gelişim atölyesi açıldı.

Gençlerin topluma kazandırılması ve el becerilerinin arttırılması amaçlanan projeye yaklaşık 100 engelli genç katıldı. Engelli gençler sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşüm malzemelerinden resim, hediyelik eşya gibi eserler üretti. Bidon kapağından patlak topa, çam kozalağından cam şişeye kadar çöpe atılabilecek yaklaşık 200 malzemeden bin 500'e yakın eser ortaya çıkarıldı. Kişisel Gelişim Özel Eğitmeni Sema Arslan, “Otistik, fiziksel ve işitme engelli bireylerimiz var. Gençlik merkezinde yapılan bu çalışmayla temiz toplum ve temiz çevreye katkı sağlamaktayız. Resim, el sanatları, ev dekorasyonları çalışması yapıyoruz. Özel eğitim bireylerimizin sosyalleşmesi, öz güvenlerinin gelişmesi, topluma kazandırılması ve okuma yazma açısından çok büyük bir ilerleme kaydediyoruz” dedi.”

Gördünüz mü? İşte bu sanatın sihirli gücü, Şimdi durum böyleyken yani hem engelleri aşıp insanları kazanmak hep de çöp diye attığımız şeyleri bir sanat eserine dönüştürüp dünyayı temizlemek soruyorum sizlere bu projeler niye tüm şehirlerde uygulanmıyor. Mesela ben Bolu’da yaşıyorum ve bu haberi okuduğumdan beri biz bunu Bolu’da uygulayamaz mıyız diye düşünüyorum.

Sakın bana yer yok. Var olan yerlerde de bunları yapamayız demeyin. Bunları sadece gençlik merkezlerinde yapmanız şart değil. Birçok mahallede atölye olmaya uygun yerler var. Örnekse benim önünden geçerken gülümsediğim, seçimler dışında çok az kullanılan Kılıçaslan Mahallesi sosyal tesisleri. Biz bunun gibi binalarda gerekli fiziksel düzenlemeleri yaparak. Bu tür atölyelere dönüştüremez miyiz? Sonrada üniversitemizden birkaç özel eğitimli öğretmen bulup bu dersleri uygulayamaz mıyız?

“Şimdi bazıları niye isim verdin yer gösterdim? Bize iş çıkaracaksın diye bana kızacak.” Ancak sosyal tesis ismini veriyorsunuz ve kırk yılda bir kullanıyorsunuz. Oralarda böyle çalışmalar böyle faaliyetler yapmalısınız ki ismine ve amacına uygun kullanılsın. İnsanlar sanat yapsın hep birlikte engelleri aşıp Bolu’yu ve diğer şehirlerimizi sanatla güzelleştirelim.

Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Biz bu işleri yapmamak için hep bir bahane buluruz. “Ya mekân uygun değildir ya da zaman, ya malzeme bulamayız ya da öğretecek insan. Ancak yukarıda anlattığım gibi biraz düşünsek biraz kafa yorsak sanatla engelleri aşma yolunda böyle örnek projeler ürete biliriz Altındağ’dan bizim neyimiz eksik hatta Bolu olarak fazlamız bile var yeter ki elimizdeki imkânları engelleri aşmak ve dünyayı güzelleştirmek için kullanalım. Ne dersiniz denemeye değmez mi?

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolçi’nin Katkılarıyla, Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021, 02:15