Bolu – Seben karayolu üzerinde bulunan Seben Taşlı Yayla Göledinin etrafına piknik ve sportif olta balıkçığı yapan sözde doğaseverlerin bıraktığı çöpler özenle temizlenmeye çalışılıyor. Bolu’da yemyeşil doğasıyla kentin gürültüsünden kaçanların uğrak noktası olan Seben Taşlı Yayla Göledinin çevresinde piknikçilerin bıraktığı çöplerin yarattığı kirlilik had safhaya gelince müdahale şart oldu. Göl çevresinde piknik yapanların çöplerini çöp kutularının yerine doğaya bırakmaları çevre kirliliğine neden oluyor. Piknik yaptıktan sonra kullandıkları plastik şişeleri, poşetleri, içki kutularını dahi tabiata bırakanların olması dikkat çekti. Doğaya atılan çöpler nedeniyle gölün çevresinde oluşan kirlilik tepki çekerken kırılarak doğaya atılan şişelerde büyük tehlike yaratıyor.

Kirlilik gözle görünür hale gelince belediye temizlik işlerine bağlı bir ekip gölün etrafında çöp topladı. Yapılan çalışmada 11 işçi iki saatte neredeyse bir kamyon dolusu çöp toplayarak çevrenin ne denli kirlendiğini göstermiş oldu.