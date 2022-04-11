Çöplük az kalsın yanıyordu!



Haber: C. Kutay Aykan

Yangın, gece saatlerinde Yeniçağa ilçesinden Mengen’e giden yolun ayrımında meydana geldi. Yeniçağa Belediyesinin eski çöplüğünde henüz nedeni belirlenmeyen bir sebepten ötürü kuru atıklar alevlenmeye başladı. Yoldan geçen vatandaşların durumu fark etmesi üzerine yangın Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verildi. Olay yerine 1 adet takviye tankeri ve 1 adet iş makinası ile gelen Yeniçağa İtfaiye ekipleri, koordineli çalışarak alevleri kısa süre içerisinde kontrol altına alarak facianın önüne geçti.