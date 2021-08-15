Cop’tan Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Bolu’dan 27. dönem milletvekili adayı olan Burak Cop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cop’tan Kılıçdaroğlu’na ziyaret


Haber: Yasin Bilgi

Yapılan görüşmede Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurulunda kabul edilen “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’ni esas alan konularla alakalı olarak Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Burak Cop bir sohbet gerçekleştirdi.

Burak Cop sosyal medyadan yaptığı açıklamada ”CHP’nin İkinci Yüzyıl’a Çağrı Beyannamesi’nde dile getirilen “milletin vekilini millet seçecektir” ilkesinin nasıl hayata geçirilebileceğine dair naçizane önerilerimi bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na aktardım” ifadelerini kullandı.

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