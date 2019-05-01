Çorbacı Amca 24 saat hizmet veriyor

Haber: Birol Ertunç

İbrahim Kılıç’ın işletme sahibi olduğu “Çorbacı Amca” usta, temiz ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla ilimiz Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarında açıldı. Düzenlenen açılış töreniyle hizmete giren Çorbacı Amca’nın açılışına, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve çok sayıda davetli katıldı.

Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği açılışta edilen dua sonrası kurdeleyi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıç İnşaat Firması sahibi Yalçın Kılıç ve Güzel Sur İnşaat Firması sahibi Yılmaz Güzel ile birlikte kesti.

Çorbacı Amca, nefis çorba çeşitleri ve deneyimli ekibi ile hizmet vermeye başlayan ve 24 saat boyunca açık olan Çorbacı Amca’da, çorba çeşitleri, Izgara Köfte, Ciğer ve tatlı çeşitleri ile vatandaşların hizmetine sunuluyor.