Corona aile içi şiddeti arttırdı

Özel Haber: C Kutay Aykan

Virüsün yayılmaması için alının önlemler maalesef ters tepkilere de neden olmaya başladı. Özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerinden dışarıya çıkmamaları nedeniyle aile içi şiddet olayları da artmaya başladı. İlimizde günde en az 4-5 aile içinde kavgalara neden olmaya başladı.

Aynı mekanda birlikte olmak zorunda kalan aileler, önce ağız münakaşasına daha sonra da şiddete başvurmaya başladılar. Bir içerisinde yaklaşık 50 kişinin şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Bu şiddet olaylarının bir çoğu ise karakolluk ve mahkemelik oldular. Bazı karı-kocalar ise birbirlerinden davacı ve şikayetçi oldular.