Corona aşısı için gönüllü alımı başladı

Haber: N. Halid Altundal

Çin aşısı olarak bilinen Sinovac firmasının CoronaVac aşısının Faz 3 çalışması kapsamında 700’den fazla sağlık çalışanı üzerinde denendi. Antikor oluşturan Çin aşısının Pazartesi gününden itibaren de gönüllü vatandaşlar arasında denenmeye başlayacağı bildirildi. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, gönüllü vatandaşlar üzerinde yapılacak deneme çalışmalarının Türkiye'de 14 merkezde yürütüleceğini söyledi.

COVİD-19 GEÇİRMEMİŞ KİŞİLER GÖNÜLLÜ OLABİLECEK

Aşı denemesi için gönüllü olmak isteyenlerin covid-19 geçirmemiş 18-59 yaş aralığında bulunan vatandaşlar arasından seçileceğini belirten Çelen yaptığı açıklamada, “Pazartesi itibariyle artık toplum gönüllülerine yönelik aşı çalışmamıza başlayacağız ve Faz 3 çalışmasının toplum gönüllüleri üzerindeki etkilerini de önümüzdeki haftalarda görmeye başlayacağız. Burada belli bir kotamız var. Türkiye'de 14 merkez bu çalışmanın içerisinde ve belli bir sayı miktarımız var. Bundan dolayı bizler farklı kanallar aracılığıyla topluma ulaşıp, aşı gönüllüsü olmak isteyenleri davet ediyoruz. 18-59 yaş arası olması gerekiyor, herhangi bir komorbiditesi olmaması, daha önce Covid-19 geçirmemiş olması, antikor oluşturmamış olması ve okuryazar olması lazım. Çünkü sonuçta bu bir faz çalışmasıdır ve bir sözleşme imzalanıyor” dedi.

“PANDEMİNİN GÜNDEMİMİZDEN DÜŞECEĞİNİ GÖRECEĞİZ”

Prof. Çelen CoronaVac aşısının Aralık ayında toplum aşılamasına geçilmesi noktasına gelindiğini vurguladı. Çelen son olarak ise faz-3 aşamasında öncelikli olarak bir tarama yönteminin uygulanacağını belirterek, “Taramada antikor ve PCR'a bakılacak. Negatif olan hastaları çağırıp önce bir doz aşı yapacağız, iki hafta sonra da ikinci doz aşısını yapacağız. Sonra da bir yıl süreyle onları takip edeceğimiz bir program olacak. Çin aşısıyla ilgi beklentiler Aralık ayının sonuna kadar artık yavaş yavaş çalışma ayağından çıkıp toplum aşılamasına geçilmesi noktasındadır. The Lancet dergisinde Çin çalışmasına ait Faz 1, Faz 2 sonuçları yayınlandı ve orada da başarı yüzde 92-98 oranında gösterildi. Haliyle 2020'nin sonuyla birlikte artık pandemi sürecinde, her ne kadar pandemi devam etse de pandeminin gündemimizden düşeceğini ve artık bağışıklığı olan kişilerin sayısının artacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Aşı çalışmalarında gönüllü olmak isteyenlerin https://covid19asi.calismasi.info/ adresinden bilgi alabileceği ve iletişime geçebileceği bildirildi. 12 ilde yapılacak çalışmaya önceden PCR ile pozitif COVID-19 tanısı olan​, IgG veya IgM pozitif olan, çalışma aşısına karşı bilinen alerji, kadınlar için hamile veya emzirme, çalışmaya dahil edilmeden önceki altı ay içinde bir araştırma ürünü ile başka bir klinik araştırmaya katılım sağlayanlar dahil edilmeyecek.