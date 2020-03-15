Corona Virüsü “DOLANDIRICILARI” na dikkat!

Özel Haber: C. Kutay Aykan

Cep telefonu üzerinden dolandırıcılık olayını gerçekleştiren uyanıklar her fırsatı paraya çevirmeye devam ediyor. Dolandırıcılar bu seferde dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan corona virüsü üzerinden ev ev dolaşıp dolandırıcılık olayını gerçekleştirmek için harekete geçti.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri, kendini uyanık sanan bazı dolandırıcıların ev ev dolaşarak kapıların zillerini çalarak, kendilerinin Sağlık Bakanlığından geldiklerini belirterek dolandırıcılık ve hırsızlık olayını gerçekleştirmeye başladıklarını belirterek;

“Dolandırıcıların ve hırsızların yeni yöntemi corona virüsü olmuştur. İkişer veya üçer kişilik ekipler halinde, sağlık kıyafetleriyle evlerin zillerini çalarak kendilerinin Sağlık Bakanlığından yönlendirildiğini ve kişiler üzerine sağlık taraması yapılacağını belirterek evlerin içerisine girip, yanlarında taşıdıkları bayıltıcı spreyle aile bireylerini bayıltarak, evdeki değerli eşyaları ve paraları alma yönüne gitmektedirler. İlimizde de bu tür vakaların olduğu tespit edilmiştir. Kesinlikle böyle kişilerin oyunlarına gelmeyin ve kapılardaki dürbünlerden bakarak, üzerlerinde sağlık kıyafeti olan kişilere kesinlikle kapınızı açmayın. Sağlık Bakanlığının böyle bir uygulaması yoktur. Bu tür durumla karşılaşırsanız derhal 155 Polis İmdat hattını arayın ve kişilerin eşkallerini vermeye çalışın. Corona Virüsü üzerinden dolandırılmayı” diyerek Bolulu vatandaşları uyardılar.

İHBAR GELDİ

Gazetemizi arayan ve isminin açıklanmasını istemeyen Bolulu bir vatandaş, başından geçenleri şöyle anlattı; “10 dakika önce kapı çaldı ve kimsiniz diye sorduğumda, Sağlık Bakanlığı’ndan tarama yapmak için geldiklerini söylediler. Ne taraması dedim ve Corona için dediler. Bende istemiyorum dedim kapattım kapıyı. Ardından Sağlık Bakanlığı’nı aradım (184 SABİM) ve böyle bir hizmetleri var mı diye sordum. Telefon numaramı aldılar ve bakanlıktan dönüş yapılacağını söylediler. Dönüş yaptılar ve sabahtan beri 100’ün üzerinde ihbar aldıklarını ve hırsızların ev sahiplerini spreyle bayıltarak evleri soyduklarını söyledi ilgili kişi. Kesinlikle bu tür dolandırıcıları ve hırsızlara inanmayın”

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2020, 15:10