Çorumlular derneğinden tepki

Haber: Ceylan Beykoz

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray’ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a atıfta bulunarak “Bu arkadaş nereli? İskilipli mi?” sözlerine sivil toplum kuruluşlarından tepkiler gelmeye devam ediyor. Bolu Çorumlular Derneği Başkanı Hakkı Dişli, İYİ Parti İzmir Mv. Aytun Çıray, içinde taşıdığı bölücü fikirleri kabına sığdıramayıp, artık her fırsatta ağzından taşırmaktadır. Bağlı bulunduğu İYİ Partiden milletimize olan düşmanca bakış açısını her fırsatta açık etmektedir. #AytunÇırayTwitter yoluyla #İskilip ilçemizi zikrederek toplumumuzu doğup büyüdükleri, yaşadıkları yerleşim yerlerine göre ayrıştırma fitnesini dillendirmiştir. Şunu zatın bilmesi gerekir ki; İskilip ilçemiz ilmin, irfanın, hoşgörünün şehridir. Bizans'ı yerle yeksan eden Fatih Sultan Mehmet Hanın Hocası Akşemseddin Hz. ev sahipliği yapmış, Akşemseddin Hz. eli, nefesi değmiş olan kadim bir ilçemizdir. Türk Milletini ayrıştırıcı her sözün, her faaliyetin karşısında olduğumuzu haykırarak, İskilip ilçemizi bölücü faaliyetlerine malzeme yapma gayreti içeren cehalet dolu paylaşımların sahibi Aytun Çıray'ı şiddetle kınıyoruz” dedi.